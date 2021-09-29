Как влияет рост цен на ГСМ на инфляционные процессы в Казахстане

Стоимость ГСМ и рост цен на него оказывает гораздо большее влияние на промышленный сектор, чем на потребительский.

Подавляющее большинство населения считает, что вслед за ростом цен на ГСМ растут цены на все остальное – продукты питания, одежду, лекарства и всю палитру услуг.

Насколько верно данное убеждение – попытался разобраться эксперт Ерлан Жаукин.

Начнем с данных официальной статистики – индекс инфляции в Казахстане за 2018-2021 годы по данным бюро Национальной статистики РК и среднегодовое изменение розничных цен на бензин Аи-92 и дизельное топливо на АЗС РК по данным Агентства Argusmedia, еженедельно публикуемым этим изданием и официально признанным источником информации казахстанскими государственными органами.

Если верить представленным данным, то можно отметить, что только в 2018 году рост цен на ГСМ в Казахстане обогнал индекс казахстанской инфляции. В 2019-2020 гг. на розничном рынке даже наблюдалось снижение цен на ГСМ. По 2021 году пока сложно что-то комментировать, потому что данные собраны только за 7-8 прошедших месяцев.

Однако что хотелось бы сказать?

2018 год: рост цен на дизельное топливо – 26,8% по отношению к 2017 году. Индекс инфляции в этом периоде составил 5,43%.

2019 год: рост цен на дизель – 8,5%, а по бензину видим снижение на 5,1%. Индекс инфляции – 4,9%.

2020 год: цены на дизель снижаются на 2,7%, бензин подрос на 2,1%. Индекс инфляции неуклонно растет до 7,5%.

Несомненно, цены на топливо оказывают влияние на индекс инфляции и индекс потребительских цен. Но влияние этих самых изменений, по моему мнению, существенно преувеличено и очень часто используется в собственных спекулятивных целях и интересах при повышении цен на товары и услуги, – отмечает Жаукин.

Можно согласиться, что стоимость топлива оказывает влияние на стоимость услуг грузоперевозок.

Но давайте приведем самый простой пример.

Перевозка овощей или фруктов из Шымкента в Нур-Султан.

Общий вес груза – 20 тонн. Расстояние – около 1500 км. Расход топлива – до 40 литров дизельного топлива на 100 км. Несложная арифметика – потребность дизельного топлива в один конец – 600 литров.

В сентябре 2020 года стоимость дизельного топлива на АЗС составляла 185 тг/литр. Расходы на топливо год назад у транспортировщика составили бы 111 000 тг.

В сентябре 2021 года стоимость дизельного топлива на АЗС составляет 203 тг/литр. Расходы на топливо составят 121 800 тг. Увеличение расходов на топливо – 10 800 тг, или 540 тенге на тонну груза. К слову, на 1 кг груза увеличение расходов на транспортировку составит чуть более 0,50 тенге. Даже если эта же фура вернется обратно в Шымкент порожняком, то увеличение расходов на транспортировку, связанное с ростом цены на дизельное топливо, составит чуть более 1 тг на 1 кг груза.

Такой же несложный расчет можно произвести и на увеличение расходов на маршрутах внутригородских грузоперевозок.

Понятно, что приведенный выше пример отражает только влияние изменения стоимости грузоперевозок и не учитывает расходы при производстве продукции. Но смею утверждать, что изменение стоимости топлива и в этом сегменте занимает не абсолютно высокие значения.

Стоимость ГСМ и рост цен на них оказывает гораздо большее влияние на промышленный сектор, чем на потребительский.

Что я хочу этим сказать? Изменение стоимости топлива, несомненно, влияет на прирост цен и индекс потребительских цен. Но он не настолько громаден, как мы привыкли считать. А теперь обратим внимание на методику расчета индексов, принятую Министерством национальной экономики РК (МНЭ). В соответствии с расчетами бюро Национальной статистики вес бензина для расчета индекса потребительских цен составляет около 0,031%, - уточняет эксперт.

Согласно сложным расчетам МНЭ РК, изменение стоимости бензина Аи-92 на 10 тенге, или около 6,5%, приведет к росту инфляции лишь на 0,35%.

Я не стану изобретать велосипед, а лишь процитирую экспертное мнение специалистов Центра исследований прикладной экономики: "При удорожании бензина на 6,5% в Казахстане в течение года продовольственные товары суммарно вырастут в цене на 0,71%, непродовольственные товары – на 1,72%, а платные услуги – на 0,46%. При этом сильнее всего, конечно же, подорожают услуги транспорта и затраты на эксплуатацию транспортных средств (на 2,52%), одежда и обувь (на 1,16%), предметы домашнего обихода и бытовая техника (на 0,86%), продукты питания и безалкогольные напитки (на 0,60%), услуги здравоохранения (на 0,90%). Меньше всего отреагирует стоимость услуг связи, ресторанов и гостиниц (на 0,21%), – заметил Жаукин.

Фактически можно утверждать, что "не так страшен черт, как его малюют". Вклад роста цен на топливо в инфляцию, несомненно, есть, но доля его не так высока, как кажется.

Согласно оценкам, вклад 10%-ного роста цен на бензин в индекс потребительских цен составляет около 5,5% индекса инфляции, а 10%-ный рост цен на дизельное топливо – 1,6%.

Так что выражение "После роста цен на дизельное топливо вырастут цены на все" с экономической точки зрения имеет место быть, но в большинстве своем это обычная манипуляция и желание заработать больше на ажиотаже.

По оценкам многих экспертов в сельскохозяйственной отрасли, в ближайшие полгода стоимость хлеба может вырасти вдвое. Вырастут цены на мясо, молоко и яйца. И причиной этого озвучивается отнюдь не рост стоимости на ГСМ, а переход отрасли на рельсы рыночной экономики и необходимость конкурирования на внутреннем и экспортном рынках.

И такая тенденция просматривается во всех секторах экономики страны. Экономика страны может получить свое развитие только в абсолютно рыночных условиях. А вслед за развитием экономики растут и доходы населения. И будет вполне логично, если через какой-то небольшой промежуток времени ярлык влияния роста цен на ГСМ на экономику всей страны спадет с нефтяной отрасли. Ведь цены формирует не только себестоимость товаров, работ и услуг, но и спрос на эти самые товары, работы и услуги, – заключил аналитик.

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