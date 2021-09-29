Погибшим во время взрывов в Жамбылской области списали 47 кредитов

Без поддержки, без помощи они не останутся - Сапарбаев.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев во время прямого эфира рассказал, какая помощь была оказана семьям погибших в Байзакском районе во время взрывов боеприпасов, сообщает zakon.kz.

Проведенные нами работы с банками, микрокредитными организациями и коллекторскими агентствами закончились небезрезультатно. Уже вышло единое решение по полному списанию кредитов погибших в результате ЧП и членов их семей. На сегодня 47 кредитов погашены полностью, - сказал Сапарбаев.

Он также заверил, что без поддержки, без помощи они не останутся.

Специально создан фонд в Байзакском районе, туда перечисляются все суммы, оттуда мы тоже будем выделять деньги на восстановление хозпостроек. Работа идет, никаких проблем, в том числе в отношении строительных материалов, строителей, нет. Я еще раз хочу поблагодарить всех спонсоров, руководителей стройкомпаний за то, что сейчас они за счет своих денег проводят все восстановительные работы, - сказал аким.

Кроме того, 87 военнослужащим, получившим увечья, сотрудникам Департамента по чрезвычайным ситуациям и прокуратуры из резерва акима области выделяется материальная помощь в размере 100 МРП, или 291,7 тыс. тенге на общую сумму 25,4 млн тенге.

По его словам, также все желающие обеспечены теплыми вещами, так как в области отмечается похолодание.

26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В результате произошло порядка 10 взрывов, погибли 17 человек, среди которых военнослужащие, сотрудники противопожарной службы, военный прокурор.

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