На Astana Media Week обсудили ожидаемые сериалы РТРК "Казахстан"

В этом году телерадиокорпорация "Казахстан" сняла 16 отечественных сериалов.

Обсуждение сценариев будущих сериалов РТРК "Казахстан" прошло в рамках Astana Media Week.

На первой встрече представители отечественных production-компаний представили РТРК "Казахстан" идеи и предложения для сценариев новых сериалов на 2022 год.

На участие в открытом обсуждении в рамках ASTANA MEDIA WEEK подала заявку 21 компания: "Сақ-дала", "Filmkitchenproduction", "SattimediaPartners", "MurAiproduction", "Ismetgroup", "Жас-Ұлан", "AlmaPictures", "Araymediagroup", "Первое творческое объединение", "5 TV СТУДИЯ PRODUCTION", "Sultanpro", "Projects' House", "TanbaMedia", "DOSfilm", "SERPERPRODUCTION", "RouzMedia", "JSMedia", "567 creativelaboratory", "Таудайталап продакшн", "HAZMEDIAGROUP".

Наша основная задача - производить телевизионную продукцию, отвечающую потребностям аудитории. Чтобы сделать процесс открытым, мы организовали выездное собрание Художественного совета, которое сегодня открыто для обсуждений. Поскольку съемки фильмов финансируются государством, конкурс на сериал должен быть прозрачным, - сказала на встрече с представителями production-компаний председатель правления РТРК "Казахстан" Л. Танысбай.

Объявленный корпорацией конкурс на лучший сценарий сериала продлится до 30 сентября. Телевизионные работы должны быть посвящены определенным темам: историческим деятелям Казахстана, пропаганде исторического наследия предков, сельской жизни, духовной столице - Туркестану, соотечественникам, которые вернулись на Родину, спасателям, пропаганде спорту, народным промыслам, национальным и семейным ценностям.

Также рассматриваются идеи о сериалах, посвященных известным политическим и культурным деятелям страны: Алихану Бокейхану, Дине Нурпеисовой, Алкею Маргулану, Магжану Жумабаеву.

В этом году телерадиокорпорация "Казахстан" сняла 16 отечественных сериалов, состоящих из 201-ой серии. 6 из них – на историческую тематику, всего 34 серии. До конца года в эфир выйдут сериалы жизни и личности Ахмета Байтұрсынова, Жангир хана, Домалакане, Қаныше Сатпаеве, Жумабеке Ташеневе и Мукагали Макатаеве.

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