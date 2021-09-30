Бердымухамедова наградили медалью за отвагу

Президент демонстрирует пример совершенной способности - сказано в сообщении про награждение.

Парламент Туркменистана наградил Гурбангулы Бердымухамедова медалью "Отважный туркмен" и юбилейной медалью "Защитник независимого Туркменского отечества", сообщает zakon.kz.

Награждение состоялось в честь 30-й годовщины независимости страны.

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По данным издания "Туркменистан сегодня", председатель Меджлиса Гульшат Маммедова сообщила, что парламент принял постановление о награждении главы государства медалью Туркменистана "Türkmen edermen" ("Отважный туркмен").

В сообщении о награждении сказано, что "в результате беспрецедентных усилий верховного главно­командующего в распоряжение национальных Вооруженных Сил последовательно поступает современная боевая техника – самолеты, вертолеты и другая военная техника".

Кроме того, "президент демонстрирует пример совершенной способности, высокого мастерства, мужества и отваги в управлении военной техникой, в том числе очень сложными военными самолетами".

Медаль и звание "Türkmen edermen" учреждены в декабре 2019 года. Эта медаль является государственной наградой и присуждается военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов за проявленное личное мужество в защите государства, в обеспечении законности и правопорядка, в выполнении особо важных и сложных поручений, а также за особые заслуги в исполнении их служебных обязанностей в условиях, сопряженных с риском для жизни. Лицам, удостоенным медали, также выплачивается единовременная премия в размере трехкратного размера минимальной оплаты труда.

Президент также получил юбилейную медаль "Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy" ("Защитник независимого Туркменского отечества").

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