СМИ: Windows 11 может ухудшить работу игр на ПК

В СМИ появилась информация, что игровая производительность персональных компьютеров может снизиться на четверть при переходе на операционную систему Windows 11 с настройками по умолчанию, сообщает zakon.kz.

Все дело в активированных по умолчанию функциях безопасности, которые могут снизить производительность в играх примерно на 25%, передает портал PC Gamer.

Функция VBS служит в Windows 11 для повышения безопасности системы. Как указывают специалисты Underwriters Laboratories, функция VBS будет активированной после чистой установки Windows 11. Вероятно, она будет активирована по умолчанию и на новых компьютерах с Windows 11. При этом, если совершено обновление с Windows 10 на Windows 11, функция VBS не активируется.

С VBS частота кадров в Far Cry New Dawn снизилась на 5%, в Horizon Zero Dawn — на 25%, в Metro Exodus — на 24%. Наконец, в Shadow of the Tomb Raider — на рекордные 28%.

Напомним, Windows 11 выйдет 5 октября, а владельцы "десятки" получат обновление бесплатно.

