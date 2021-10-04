Названы знаки зодиака, представители которых разбогатеют осенью

Впрочем, не обойдется и без удачи.

Астрологи назвали ТОП-5 знаков зодиака, представителям которых судьба вскоре подарит возможность резко изменить жизнь в лучшую сторону, сообщает zakon.kz.

Как говорится в сообщении издания "Пятый канал", деньги для представителей зодиакального круга не упадут с небес, а станут результатом планомерной и кропотливой работы.

В карьере и финансах скоро обязательно повезет Тельцам. Все приложенные ранее усилия принесут плоды. Их таланты и способности оценят коллеги и руководство. Это выльется в прибыль и перспективы для карьерного роста.

Львов ждет период напряженной работы. Они почувствуют прилив сил и уверенности в себе. Их лидерские качества и умение брать на себя ответственность помогут подняться по карьерной лестнице.

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Лучшие качества Скорпионов в этом месяце будут выражены особенно ярко. Дар убеждения, которым наделены представители этого знака, поможет реализовать свои идеи и доказать свою профессиональность.

Звезды поддерживают Козерогов во всех деловых начинаниях минимум до конца осени. У них есть все шансы продвижения по карьерной лестнице. Главное - не сбавлять рабочие темпы, выполнять обязанности в срок и не портить отношения с начальством.

Успех в работе и карьере ждет Водолеев. Проекты рожденных под этим созвездием окажутся востребованы и найдут свое воплощение. В октябре они смогут генерировать идеи и находить пути их воплощения.

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