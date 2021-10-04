Около 400 человек будут приняты на воинскую службу по контракту в Алматы

Поступая на воинскую службу по контракту, гражданин осознанно и добровольно становится профессиональным защитником своей страны.

В местных органах военного управления города Алматы идет набор на воинскую службу по контракту, сообщает zakon.kz.

Чтобы получить положительное решение комиссии, кандидату необходимо иметь военно-учетную специальность, соответствующую воинской должности, отслужить срочную воинскую службу либо пройти обучение на военной кафедре или подготовку в специализированных организациях Министерства обороны. Важным аспектом является состояние здоровья будущего военнослужащего и его психологическая подготовленность.

Поступая на воинскую службу по контракту, гражданин осознанно и добровольно становится профессиональным защитником своей страны. С обретением воинской должности военнослужащий получает возможность карьерного роста.

Помимо профессиональной реализации армия обеспечивает социальную поддержку. Военнослужащий и члены его семьи имеют право на обеспечение жильем или получение денежной компенсации за его аренду, на бесплатное медицинское обслуживание.

В настоящее время между управлением комплектования Департамента по делам обороны города Алматы и управлением командующего Десантно-штурмовыми войсками разработан совместный план служебной работы в данном направлении. В нем предусмотрены мероприятия по организации взаимодействия с Центром занятости населения Алматы, проведению дней открытых дверей в воинских частях, – рассказал начальник Департамента по делам обороны города Алматы полковник Амантай Усербаев.

Воинская служба по контракту – это не только особый вид государственной службы, это престижная работа, которая дает перспективы профессионального роста, обеспечивает социальную защиту как самого военнослужащего, так и членов его семьи.

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