Талибы пригрозили США "проблемами для народа" в случае вмешательства в дела Афганистана

Моттаки также подчеркнул, что Афганистану следует оказать помощь в кампании вакцинации против коронавируса.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в Казахстане) предупредило Вашингтон, что любое ослабление их правительства может вызвать "проблемы для народа", сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Мы четко сказали им, что попытка дестабилизировать правительство в Афганистане никому не принесет пользы, - заявил афганскому информационному агентству Bakhtar Амир Хан Моттаки, назначенный талибами исполняющим обязанности министра иностранных дел во временном правительстве страны.

Моттаки отметил, что дестабилизация "может привести к проблемам для народа", а также подчеркнул, что Афганистану следует оказать помощь в кампании вакцинации против коронавируса.

Представитель Госдепартамента США на условиях анонимности заявил журналистам, что переговоры не посвящены признанию легитимности правительства талибов.

Мы по-прежнему ясно понимаем, что любая легитимность должна быть завоевана собственными действиями талибов, — подчеркнул он.

Госдеп США сообщил, что в первый день переговоров обсуждались вопросы безопасного выезда из Афганистана для американских и других иностранных граждан, а также афганцев, находящихся в группе риска, международные требования к талибам о формировании инклюзивного правительства, уважения прав женщин и меньшинств, растущий гуманитарный кризис в Афганистане.

Планируется, что переговоры продолжатся в воскресенье, 10 октября. Встреча талибов и американских дипломатов состоялась впервые с момента вывода войск США с территории Афганистана.

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