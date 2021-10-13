Врач рассказал, какой алкоголь допустим при похудении

Абсолютные запреты могут спровоцировать депрессивные состояния.

Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, можно ли позволить себе небольшую дозу спиртного при похудении, и будет ли при этом уходить лишний вес. А также он назвал напиток, который наиболее безопасен для фигуры, передает zakon.kz.

Когда человек выпивает, он начинает есть все подряд. Срывы при алкоголе очень часты. Второй момент заключается в том, что алкоголь на время блокирует распад жиров. Пока вы не потратите энергию полученного алкоголя, ваш организм не переключится на сжигание жиров. И если вы регулярно выпиваете, особенно в больших дозах, что крайне вредно, то вы практически не будете сжигать жиры. Жиросжигание на этом этапе останавливается, - объяснил Ковальков, ответив на своем YouTube-канале на волнующие вопросы худеющих.

При этом врач отметил, что при умеренном питании у человека возникает депрессия, человеку "чего-то хочется". Абсолютные запреты могут спровоцировать депрессивные состояния.

Поэтому я разрешаю своим пациентам вечером перед сном 100-150 гр сухого вина, - сказал врач, подчеркнув, что никого не призывает к употреблению алкоголя!

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