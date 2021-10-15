Астрономы зафиксировали поток загадочных космических сигналов

Ученые обнаружили, что небольшая часть FRB повторяется. Это явление облегчает последующие исследования: ученым будет прозе определить расположение всплесков и определить их родительские галактики.

Международная исследовательская группа во главе с профессором Ли Ди и доктором Ван Пей из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC) зафиксировала самый большой на сегодняшний набор событий FRB - так называемых быстрых радиовсплесков, поступивших в рекордно короткие сроки всего из одного неизвестного источника в глубоком космосе, сообщает zakon.kz.

Статья об этом опубликована в журнале Nature.

Ученые обнаружили, что небольшая часть FRB повторяется. Это явление облегчает последующие исследования: ученым будет проще определить расположение всплесков и определить их родительские галактики.

FRB 121102 – первый известный ретранслятор и первый хорошо расположенный FRB. Ученые определили его происхождение от карликовой галактики. Кроме того, этот FRB явно связан с постоянным радиоисточником. Обе подсказки имеют решающее значение для разгадки космической загадки FRB. Сегодня поведение FRB 121102 трудно предсказать. По своей активности он превзошел все прочие известные источники быстрых радиовсплесков вместе взятые, эти данные позволяют впервые изучить распределение энергии источника сигналов и тем самым пролить свет на основной механизм, питающий быстрые радиовсплески.

FRB были впервые обнаружены в 2007 году. Эти космические взрывы могут длиться всего одну тысячную секунды, производя при этом общее количество энергии, выделяемой Солнцем за один год.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!