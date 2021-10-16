Какая ответственность грозит подписчикам экстремистских Telegram-каналов в Беларуси

В МВД Беларуси пояснили, что грозит активным участникам и администраторам телеграм-канала, признанных экстремистскими.

В главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (­ГУБОПиК) МВД Беларуси пояснили, какому преследованию будут подвергаться подписчики тех каналов, которые объявлены "экстремистскими формированиями", передает zakon.kz.

Если у него статус экстремистского формирования, то его подписчики действительно могут стать фигурантами уголовных дел. Что касается подписки на каналы, которые признаются экстремистскими материалами, то она пока не наказуема. Но при одном условии: если подписчик не оказывает поддержку в популяризации канала, то есть не репостит, не перечисляет денег, не сливает туда информацию",- сказал начальник отдела ­ГУБОПиК Вячеслав Орловский изданию "СБ. Беларусь сегодня".

По его словам, за такие действия в Беларуси предусмотрена административная ответственность.

Простым людям, которые из банального интереса или любопытства читают запрещенный канал, признанный экстремистским материалом, опасаться нечего. Им следует отписаться от данного ресурса и вопросов к ним не возникнет, - подчеркнул Орловский.

Давая юридическую оценку экстремистским Telegram-каналам, правоохранители начнут с их администраторов, а также с активных сторонников ресурса - тех, кто сливал туда информацию, перечислял деньги, репостил публикации и другим образом их популяризировал.

Таких пользователей отписка от ресурса от ответственности не освобождает, - отметил специалист. - Даже если они удалили информацию - везде остается электронный след.

Утверждения, что деятельность по поддержке экстремистских ресурсов окажется безнаказанной, потому что, мол, миллионы людей не привлечешь к ответственности, сотрудники правоохранительных органов считают сознательно тиражируемым мифом.

Ранее в СМИ вышла информация о наказании подписчиков Telegram-каналов, которая подверглась критике, так как данные действия не опираются на имеющуюся законодательную базу.

К слову, накануне суд в Беларуси объявил экстремистским Telegram-канал оппозиционера Светланы Тихановской. Ранее такое же решение было принято в отношении материалов издания Tut.by и пришедшего ему на смену Zerkalo.io, телеканала "Белсат", оппозиционных Telegram-каналов Nexta Live и "Беларусь головного мозга".

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