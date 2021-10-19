В Казахстане пересмотрели план по вакцинации от коронавируса

До этого в Минздраве планировали привить 60% от подлежащего населения.

В Министерстве здравоохранения Казахстана пересмотрели план по вакцинации населения от коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Пересмотрен план по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. На сегодня необходимо привить порядка 11,4 млн человек, - сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства.

По его словам, на сегодняшний день первым компонентом привито более 8 млн человек, охват от подлежащего населения составил 70,7%, или 42,7% от численности населения. Вторым компонентом привито более 7,1 млн человек с охватом 63% от подлежащего населения, или 38% от численности населения.

Читайте также: Низкие темпы вакцинации в Казахстане - кого будут наказывать

До этого в Минздраве планировали привить 60% от подлежащего населения.

Ранее Алексей Цой сообщил, что с 20 октября в Казахстане ослабят карантинные ограничения. Официально разрешат работать ночным клубам, посещать пациентов в домах престарелых, инвалидов и домах ребенка. Также продлят время работы объектов, участвующих в проекте Ashyq.

Читайте также: С 20 октября в Казахстане ослабят карантин

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!