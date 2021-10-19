Очередная страшилка в Казнете - сельские дети первыми получат вакцину

Данная информация не соответствует действительности.

Казахстанцы продолжают активно распространять недостоверную информацию. На этот раз рассылается сообщение о том, что вакцинацию детей против КВИ планируют начать с сельских округов, сообщает zakon.kz.

Автор отмечает, что нужно предупредить население.

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В Министерстве здравоохранения РК уточнили, что данная информация не соответствует действительности.

На сегодняшний день вакцина производства Pfizer/BioNTech, разрешенная к применению для детей от 12 лет, в Казахстан не поступила. Плана по вакцинации детей также нет. Вакцинация детей будет проводиться при наличии информированного согласия родителей и никак не зависит от места проживания ребенка, - сообщили Stopfake.kz в ведомстве.

Ранее Алексей Цой заявлял, что вакцинация детей будет добровольной, с правом выбора родителей.

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