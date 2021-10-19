Остаюсь в спорте - Серик Сапиев.

Серик Сапиев прокомментировал освобождение от должности председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, сообщает zakon.kz.

Принял решение покинуть пост председателя Комитета по делам спорта и физической культуры. Выражаю благодарность всем руководителям и коллегам, которые помогали мне в годы моей работы в министерстве! Остаюсь в спорте, - написал он на своей странице в Instagram.

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Ранее стало известно, что председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев освобожден от должности, которую занимал с 30 января 2019 года.

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