Талибы заявили о намерении просить экономической и политической помощи в Москве

Талибы хотят попросить поддержки у стран, которые будут участвовать в конференции по Афганистану в Москве.

Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в Казахстане) хотят попросить политической и экономической поддержки у стран, которые будут участвовать в конференции по Афганистану в Москве, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Забихуллы Муджахида, заместителя министра информации и культуры и представителя талибов.

Мы попросим у стран, принимающих участие в московской конференции, у наших соседей, оказать поддержку нам. Особенно в экономической и политическо-дипломатической сферах, чтобы страны проявили ответственность и оказали Афганистану поддержку, — отметил он.

Муджахид добавил, что экономика Афганистана нуждается в поддержке. Он напомнил, что страна играет важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что официальное признание "Талибана" в России пока не обсуждается. В конференции планируется участие представителей из десяти стран региона.

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