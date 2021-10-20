Facebook оштрафовали на $14 млн за дискриминацию граждан США

Министерство юстиции США оштрафовало Facebook на 14 млн долларов за нарушения правил приема на работу иностранцев.

Министерство юстиции США оштрафовало Facebook на 14 млн долларов за нарушения правил приема на работу иностранцев, сообщает zakon.kz.

Как пишет DW, о договоренности с концерном в отношении этой меры сообщили во вторник, 19 октября.

Facebook - не выше закона, он должен соблюдать гражданские законы нашей страны, которые запрещают дискриминационные практики рекрутинга и найма на работу, - указала представитель Минюста Кристен Кларк.

Как уточнили в ведомстве, штраф в размере 4,75 миллиона долларов компания уплатит в казну США, еще 9,5 млн Facebook направит пострадавшим соискателям.

Администрация США подала иск против IT-компании в конце прошлого года, в последние месяцы правления Дональда Трампа. Согласно обвинению Министерства юстиции, с января 2018 по сентябрь 2019 года Facebook зарезервировал более 2600 вакансий для высококвалифицированных иностранных специалистов с неиммиграционной визой, для которых просил предоставить разрешение на постоянное проживание в США.

По данным ведомства, онлайн-платформа не публиковала указанные должности на своем веб-сайте, принимала только распечатанные заявки на работу и отказывалась нанимать граждан США, предпочитая им иностранцев с визой H-1B для высококвалифицированных специалистов. Как сообщается, годовой доход на этих должностях составлял примерно 156 000 долларов.

В Министерстве юстиции расценили такую политику концерна как дискриминационную в отношении граждан США.

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