Появились рекомендации по вакцинации казахстанцев Pfizer

Один флакон содержит 6 доз по 0,3 мл после разведения.

Опубликованы методические рекомендации к проведению вакцинации казахстанцев препаратом Pfizer, сообщает zakon.kz.

Они утверждены постановлением главного государственного санитарного врача Казахстан от 20 октября 2021 года.

Вакцина Pfizer-BioNTech Comirnaty (Комирнати) - вакцина против КВИ на основе мРНК (модифицированная нуклеозидами) для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2.

Pfizer не содержит вирус для выработки иммунной защиты, не может вызвать инфекцию КВИ.

Читайте также:

Вышло новое постановление санврача Казахстана

Один флакон содержит 6 доз по 0,3 мл после разведения.

В 1 дозе (0,3 мл) содержится 30 мкг вакцины против КВИ (BNT162b2) на основе мРНК (инкапсулированной в липидные наночастицы) и вспомогательные вещества, - отмечено в официальном документе.

Согласно документу, вакцинации против КВИ подлежат следующие лица:

1) подростки в возрасте 12 лет и старше;

2) беременные женщины - с 16 по 37 недели беременности;

3) женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня).

Перед проведением вакцинации обследование на наличие КВИ и антител к коронавирусу не проводится.

Кроме того, переболевшие КВИ подлежат вакцинации против КВИ через 6 месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед вакцинацией. Допускается вакцинация переболевших КВИ через 3 месяца после выздоровления.

В опубликованном документе также сказано об обязанностях медицинских работников.

Они должны: 1) иметь разрешение к проведению профилактических прививок с применением вакцины Pfizer - удостоверяющий документ о прохождении специального обучения с последующей аттестацией; 2) соблюдать правила работы с вакцинами; 3) обеспечить учет показаний и противопоказаний к проведению вакцинации перед проведением профилактических прививок; 4) соблюдать требования к организации и проведению вакцинации в соответствии с Алгоритмом по организации и проведению профилактических прививок в период пандемии COVID-19; 5) соблюдать все требования холодовой цепи, немедленно информировать руководство обо всех проблемах и нарушениях, связанных с хранением вакцин.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Читайте также:

Стало известно, когда Pfizer поставят в Казахстан

Напомним, 10 июля Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил правительству принять меры к лицам, которые допускают срыв поставки вакцины Pfizer на казахстанский рынок.

Читайте также:

Смогут ли желающие казахстанцы привиться Pfizer

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!