Появились рекомендации по вакцинации казахстанцев Pfizer

Приложение zakon.kz
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Один флакон содержит 6 доз по 0,3 мл после разведения.
Опубликованы методические рекомендации к проведению вакцинации казахстанцев препаратом Pfizer, сообщает zakon.kz.
Они утверждены постановлением главного государственного санитарного врача Казахстан от 20 октября 2021 года.
Вакцина Pfizer-BioNTech Comirnaty (Комирнати) - вакцина против КВИ на основе мРНК (модифицированная нуклеозидами) для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2.
Pfizer не содержит вирус для выработки иммунной защиты, не может вызвать инфекцию КВИ.
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Один флакон содержит 6 доз по 0,3 мл после разведения.
В 1 дозе (0,3 мл) содержится 30 мкг вакцины против КВИ (BNT162b2) на основе мРНК (инкапсулированной в липидные наночастицы) и вспомогательные вещества, - отмечено в официальном документе.
Согласно документу, вакцинации против КВИ подлежат следующие лица:
1) подростки в возрасте 12 лет и старше;
2) беременные женщины - с 16 по 37 недели беременности;
3) женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня).
Перед проведением вакцинации обследование на наличие КВИ и антител к коронавирусу не проводится.
Кроме того, переболевшие КВИ подлежат вакцинации против КВИ через 6 месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед вакцинацией. Допускается вакцинация переболевших КВИ через 3 месяца после выздоровления.
В опубликованном документе также сказано об обязанностях медицинских работников.
Они должны:
1) иметь разрешение к проведению профилактических прививок с применением вакцины Pfizer - удостоверяющий документ о прохождении специального обучения с последующей аттестацией;
2) соблюдать правила работы с вакцинами;
3) обеспечить учет показаний и противопоказаний к проведению вакцинации перед проведением профилактических прививок;
4) соблюдать требования к организации и проведению вакцинации в соответствии с Алгоритмом по организации и проведению профилактических прививок в период пандемии COVID-19;
5) соблюдать все требования холодовой цепи, немедленно информировать руководство обо всех проблемах и нарушениях, связанных с хранением вакцин.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
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Напомним, 10 июля Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил правительству принять меры к лицам, которые допускают срыв поставки вакцины Pfizer на казахстанский рынок.
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