Суд оправдал бывших вице-министров энергетики Садибекова и Джаксалиева

Всех подсудимых по этому делу признали невиновными.

В Байконырском районном суде Нур-Султана вынесли приговор по делу о хищениях во время очистки озера Карасу, которое находится на территории резиденции Первого Президента Казахстана. Бывших вице-министров энергетики Гани Садибекова и Бакытжана Джаксалиева оправдали за неимением в их действиях состава преступления, передает zakon.kz.

Суд приговорил Джаксалиева Бакытжана и Садибекова Гани признать невиновными в совершении уголовного правонарушения и оправдать за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения, – зачитал приговор судья Кеменгер Имашев.

Кроме вице-министров подсудимыми по делу проходили еще шесть человек. Всех оправдали.

Речь идет об экс-руководителе Департамента управления отходами Минэнерго Жане Нурбекове, руководителе подрядной организации ТОО "Аймак" Даурене Дуанбеке, представителях подрядчика Серике Жумалинове и Бекзате Кадирберлине, Нурлане Гарифолле и Бердене Жаркенове. Суд считает, что в их действиях не было состава преступления.

Признать за оправданными право на возмещение вреда, причиненного за незаконное привлечение к уголовной ответственности, – сказал судья.

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В 2018 году стало известно о том, что два бывших вице-министра энергетики проходят подозреваемыми по делу о хищении денег, которые были выделены на очистку озера Карасу. Обоих чиновников обвинили в присвоении и растрате вверенного чужого имущества. В 2020 году дело вернули прокурору для устранения нарушений. Слушания были продолжены в июне этого года.

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