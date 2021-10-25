Алматы вышел из "красной" зоны по COVID-19

Приложение zakon.kz
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В "желтой" зоне остаются Карагандинская, Кызылординская и Восточно-Казахстанская области.
Алматы перешел из "красной" в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 октября 2021 года:
В "красной" зоне: город Нур-Султан и Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: город Алматы и Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: город Шымкент и Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
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