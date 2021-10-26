Что делала казахстанская делегация в Афганистане

Новое правительство Афганистана пока не признано международным сообществом.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди рассказал о недавней поездке казахстанской делегации в Афганистан, передает корреспондент zakon.kz.

Делегация находилась со специальной миссией по оказанию гуманитарной помощи Афганистану. Международное сообщество понимает, что нельзя допустить экономического коллапса, гуманитарного кризиса в Афганистане. Это будет нести в себе определенные риски и угрозы. Рост наркотрафика, религиозного экстремизма, возможно, произойдет поток беженцев. Это было оказание гуманитарной помощи и, во-вторых, выстраивание новых экономических связей, чтобы дать возможность экономике Афганистана не развалиться, – пояснил министр в кулуарах правительства.

Он напомнил, что новое правительство Афганистана пока не признано международным сообществом, поскольку движение "Талибан" включено в список террористических организаций ООН. Для его признания нужно, чтобы совет безопасности ООН принял специальную резолюцию.

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Все понимают, что возможен экономический кризис, поскольку заморожены международные счета афганского правительства. Если будет экономический коллапс, то это вызовет глубокий гуманитарный кризис, что в себе несет определенные риски и угрозы. Казахстаном было принято решение о направлении гуманитарной помощи афганскому народу в размере 5 тыс. тонн муки. И, естественно, также нужно восстанавливать торгово-экономические связи с этой страной. Сейчас о политических переговорах речь не идет. Речь именно о помощи афганскому народу, – отметил глава МИДа.

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По его словам, Россия, как постоянный член совета безопасности ООН, поднимает вопрос рассмотрения и принятия резолюции об исключении движения "Талибан" из террористических организаций. Но все зависит от того, как движение "Талибан" будет соблюдать международное право и обязательства перед другими странами.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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