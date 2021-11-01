Астронавт поделился видами полярного сияния после необычной вспышки на Солнце

Вспышка вызвала магнитную бурю.

Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке опубликовал фотографии полярного сияния, которые стали видны благодаря необычной вспышке на Солнце, передает Zakon.kz.

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Как пишут РИА Новости, он находится на МКС. Космический полет Песке стартовал 23 апреля этого года. На станцию астронавта доставил многоразовый космический корабль SpaceX Crew-2.

Возвращение южного полярного сияния! Наши орбиты и солнечный ветер позволили нам наблюдать за ними снова, никто не останется разочарован, - написал он в Twitter.

На Солнце вечером 28 октября произошла мощная вспышка класса X. Она вызвала магнитную бурю.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук отметили, что в связи с бурей жители Земли смогут наблюдать полярные сияния. Например, на территории России в ближайшие дни они будут наблюдаться на широтах до 55-60 градусов, то есть вплоть до Москвы, - отмечается в сообщении.

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