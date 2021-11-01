Нашлись украденные на Чемпионате мира велосипеды

Общая стоимость украденного составила 600 тыс. евро.

Правоохранительные органы Румынии в ходе рейда нашли спортивные велосипеды, украденные недавно с Чемпионата мира во Франции, сообщает Zakon.kz.

Напоминаем, что после завершения мирового первенства на велотреке чемпионы мира-2021, сборная Италии, в своем ангаре не досчитались 20 велосипедов. Общая стоимость украденного составила 600 тыс. евро.

И вот спустя неделю полиция города Галац, что на западе Румынии, вернула велосипеды хозяевам, в том числе золотой Pinarello победителя мирового первенства Филиппо Ганны.

Куандык Шынасилов

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