Определены ставки по депозитам на ноябрь и декабрь в Казахстане

КФГД пересмотрел ставки по депозитам на ноябрь и утвердил ставки на декабрь.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов пересмотрел ставки по депозитам на ноябрь и утвердил ставки на декабрь, передает Zakon.kz.

Максимальные ставки по срочным и сберегательным депозитам на три и шесть месяцев на ноябрь и декабрь были незначительно повышены.

При этом был сохранен принцип поддержки восходящей линии зависимости доходности от срока и условий, что выражено в сохранении разницы по краткосрочным (срочным и сберегательным на три и шесть месяцев) и несрочным депозитам, – сообщили в фонде.

Максимальные ставки по сберегательным депозитам, открытым на 12 месяцев, в декабре повышены на 0,1 п.п. в связи с ростом рыночной ставки и составляют 12,7% по депозитам с правом пополнения и 13,9% без права пополнения. Таким образом, ставки по таким депозитам остаются самыми высокими среди прочих видов депозитов.

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