Названы самые привлекательные валюты для накоплений

Если выбирать между долларом и евро, то более интересной выглядит американская валюта – эксперт.

Привлекательные валюты для накоплений в конце осени назвал эксперт, передает Zakon.kz.

В ближайшие два месяца могут произойти достаточно сильные разнонаправленные движения на глобальном валютном рынке. Именно по рублю не все так однозначно: сейчас отечественная валюта, особенно с учетом позиции доллара на мировой арене, самая сильная в мире. И даже на этапе коррекции сырьевых цен может проявлять характер, – рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер.

По совокупности факторов, как отметил специалист, "российский рубль может остаться одной из привлекательных валют".

Если выбирать между долларом и евро, то, как считает эксперт, более интересной выглядит американская валюта.

Во-первых, 3 ноября состоится заседание американского ЦБ, на котором, с очень высокой вероятностью, будет дан старт сокращению количественных программ Штатов. Во-вторых, товарные рынки могут уже начать процесс охлаждения на фоне очередной, но самой сильной волны пандемии. Резервы наполнятся, а фьючерсы на нефть и газ скорректируются. Михаил Зельцер

По его мнению, доллар США, таким образом, может заручиться значительной поддержкой фактора замедления фискально-монетарного курса ФРС, а также укрепиться к большинству валют мира. Эксперт считает, что евро останется в проигрыше.

Значительного ослабления рубля, как отметил эксперт, не ожидается. По его словам, допускаются лишь технические отскоки валютных пар.

На страже стоит ЦБ России со своей очень жесткой монетарной линией по ставке. Михаил Зельцер

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