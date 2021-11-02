В Казахстане утвердили правила по налоговым платежам через мобильное приложение

Новые правила вводятся в действие с 1 января 2021 года.

Министр финансов РК своим приказом от 27 октября 2021 года утвердил Правила использования специального мобильного приложения для целей исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам при применении специальных налоговых режимов, сообщает Zakon.kz.

Специальное мобильное приложение E-Salyq Business разработано органом государственных доходов для целей применения упрощенного порядка исполнения налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам при применении специального налогового режима, постановки на регистрационный учет в качестве ИП (снятия с регистрационного учета) на основании электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи налогоплательщика.

Пользователями мобильного приложения являются:

физические лица, изъявившие желание осуществлять предпринимательскую деятельность по специальному налоговому режиму, а также ИП, применяющие специальный налоговый режим;

работники органов государственных доходов, осуществляющие администрирование и мониторинг работы мобильного приложения.

Для регистрации в качестве пользователей мобильного приложения физические лица:

скачивают мобильное приложение; авторизуются в качестве его пользователей; производят регистрацию в качестве ИП с выбором налогового режима, вида деятельности, а также территориального органа государственных доходов по месту нахождения деятельности индивидуального предпринимателя; ИП пользуются основными компонентами мобильного приложения в период осуществления ими предпринимательской деятельности.

Мобильное приложение позволяет производить:

постановку на регистрационный учет в качестве ИП и снятие с такого регистрационного учета;

выбор и смену налогового режима;

учет работников ИП и физических лиц, которым индивидуальный предприниматель выплачивает доходы по договорам гражданско-правового характера, данные по которым внесены в мобильное приложение индивидуальным предпринимателем;

формирование, аннулирование, отправку чеков приложения, выдачу чека приложения на авансовый платеж (предстоящие доходы), выдачу чеков при получении денежных средств в счет оплаты доходов, признанных таковыми за предыдущие периоды. При этом формирование чеков доступно для индивидуальных предпринимателей, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость;

учет доходов по чекам приложения.

В мобильном приложении доход индивидуального предпринимателя формируется по данным чеков приложения, чеков контрольно-кассовой машины, полученных от операторов фискальных данных, а также данным по перечислениям на банковские счета (при наличии согласия индивидуального предпринимателя на раскрытие банковской тайны и интеграции с информационными системами банков второго уровня) или данным, введенным предпринимателем путем ручного ввода, – говорится в документе.

Мобильное приложение также позволяет производить:

Автоматизированный расчет налогов и социальных платежей на основании данных чеков мобильного приложения, данных по доходам, в том числе по заполненным индивидуальным предпринимателем самостоятельно, данных по доходам работников и физических лиц по договорам гражданско-правового характера, сведения по которым внесены в мобильное приложение индивидуальным предпринимателем самостоятельно;

формирование извещений об исчисленной сумме налога и социальных платежей для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе патента с отменой представления расчета стоимости патента;

автоматическое предварительное формирование и представление в органы государственных доходов упрощенной декларации;

приостановление (продление, возобновление) представления налоговой отчетности;

прекращение предпринимательской деятельности в упрощенном порядке;

получение справок о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и справок о доходах;

получение отдельных уведомлений;

оплату налогов и социальных платежей, начисленных по результатам автоматизированного расчета.

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Для того, чтобы приостановить (продлить, возобновить) представление налоговой отчетности, в том числе с использованием мобильного приложения, необходимо:

направить налоговое заявление;

представить налоговую отчетность, за ИП, применяющих специальный налоговый режим с использованием специального мобильного приложения.

Для снятия с регистрационного учета в качестве ИП налогоплательщик заполняет данные:

налоговое заявление о прекращении деятельности; налоговое заявление о снятии с регистрационного учета контрольно-кассовой машины (при его наличии); о представлении ликвидационной налоговой отчетности.

В свою очередь органы государственных доходов предоставляют налогоплательщикам разъяснения по вопросам использования мобильного приложения, а также осуществляют учет лиц, зарегистрированных в качестве пользователей мобильного приложения.

Как отмечается, сбор, обработка и защита персональных данных при использовании мобильного приложения осуществляются в соответствии с законодательством РК о персональных данных и их защите.

Приказ вводится в действие с 1 января 2022 года.

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