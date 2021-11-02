Как казахстанцев приучат не разбрасывать мусор на природе

В министерстве предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях новыми статьями.

В Казахстане ужесточат наказание за загрязнение природы. Сколько теперь будут платить казахстанцы за мусор, оставленный после себя, рассказал заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Данияр Турганбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

В министерстве предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях новыми статьями – за нарушение режима особо охраняемых природных территорий и за нарушение правил осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках.

Как отметил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира, в настоящее время за такие нарушения ответственность не предусмотрена.

На практике мы сталкиваемся с такими нарушениями, как: невыполнение договорных обязательств, нехватка стоянок для транспорта, размещение туристических троп не по проекту, строительство за рамками генпланов. Все это приводит к разрушению объектов государственного природно-заповедного фонда, объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории особо охраняемых природных территорий. Новые статьи будут предусматривать ответственность за данные нарушения, – сказал зампредседателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Данияр Турганбаев.

Кроме того, предлагается усилить административную ответственность должностных, физических и юридических лиц за нарушение требований в области особо охраняемых природных территорий и лесного законодательства.

По словам главы комитета, основной проблемой на сегодняшний день является засорение нацпарков бытовыми отходами. Всего было проведено 1863 рейда, по итогам которых выявлено 118 нарушений, а вывезено 978 тонн мусора.

Необходимо усилить ответственность в ч. 4 ст. 372 КоАП за засорение леса отходами, химическими веществами и нанесение иного ущерба землям лесного фонда, поскольку действующие санкции не являются эффективными. В настоящее время для физлиц предусмотрен штраф 10 МРП (29 170 тенге), он увеличится до 20 МРП (58 340 тенге). Если в течение года будет совершено повторное нарушение, то штраф увеличится еще в два раза, – пояснил Данияр Турганбаев.

Более подробно о штрафах за экологические нарушения можно прочитать здесь.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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