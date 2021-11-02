Названы витамины, которые способны защитить женщин от COVID-19

Авторы наблюдения предупреждают, что их работа лишь предварительна, а ее результаты требуют дальнейшего изучения.

Ученые назвали главные витамины и добавки, которые способны защитить женщин от коронавирусной инфекции, передает Zakon.kz.

Как пишет "Пятый канал", исследования проводила группа ученых из Великобритании, США и Швеции на базе Королевского колледжа Лондона.

Некоторые пищевые добавки, как выяснили исследователи, при регулярном употреблении могут защитить прекрасную половину человечества от коронавируса. А второй половине повезло меньше.

По итогам наблюдения за симптомами инфекции у мужчин и женщин, принимающих различные витамины и БАДы, риск заражения оказался ниже у дам, которые поддерживали организм жирными кислотами омега-3, витамином D, мультивитаминами и пребиотиками.

Отмечается, что особенности течения заболевания и симптомы отслеживались учеными в специальном приложении.

Согласно полученным данным, сильный пол добавки не спасают.

Однако авторы наблюдения предупреждают, что их работа лишь предварительная, а ее результаты требуют дальнейшего изучения. Делать выводы о гарантированном положительном эффекте добавок при коронавирусе пока рано.

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