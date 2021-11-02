В Алматы обсудили вопросы развития общественных пространств

Приоритетными направлениями стратегии развития города являются "зеленый город" и "город без окраин".

В ходе круглого стола эксперты и представители общественности рассмотрели ход реконструкции исторических мест и строительства новых скверов, парков и пешеходных зон, передает Zakon.kz.

Активное благоустройство общественных пространств, озеленение города, создание во всех частях мегаполиса зеленых островков, аллей, прогулочных зон и мест отдыха ведется в соответствии с поручением акима города Бакытжана Сагинтаева.

Успешные примеры уже реализованных кейсов в этой сфере, а также планируемые и разрабатываемые проекты по повышению комфорта алматинцев обсудили руководители городских управлений, члены Общественного совета города, а также независимые эксперты и представители СМИ.

Общественные пространства – это часть городской среды, которая постоянно доступна для горожан. Приоритетными направлениями стратегии развития города являются "зеленый город" и "город без окраин".

В период пандемии стало очевидно, что городская среда играет важную роль в жизни каждого человека. Из-за определенных ограничений у жителей города возникла потребность в общественных пространствах с большим числом зеленых насаждений в шаговой доступности, новых пешеходных маршрутах по городу для максимального пребывания на свежем воздухе.

По словам руководителя Управления зеленой экономики Алматы Натальи Ливинской, благодаря благоустройству в городе создаются новые точки притяжения и отдыха. Сегодня на одного жителя приходятся 7,7 кв. м зеленых пространств. В городе насчитываются 167 парковых территорий общей площадью 825,27 га. В том числе 14 парков, 122 сквера, 26 бульваров, две рощи, один сад, две аллеи.

Также по территории мегаполиса протекают 49 рек протяженностью 447 км. Основные – это Есентай – 35,1 км, Улкен Алматы – 29 км, Кiшi Алматы – 28 км.

Как отметил в своем выступлении руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов, на сегодня в Алматы насчитываются 110 прогулочных пешеходных зон общей протяженностью 54 км.

Город планирует дальше создавать новые общественные пространства как в центральной части, так и в периферийных районах, эффективно используя рекреационный потенциал мегаполиса, – отметил Ахмеджанов.

Спикер привел в пример концепцию преобразования ул. Мусрепова от пр. Абая до ул. Сатпаева протяженностью 380 метров. Концептуально проект разделяется на две тематические части. Первая – бульвар "Времена года" – от пр. Абая до ул. Сатпаева, в створе Музея им. А. Кастеева. Вторая – пешеходный бульвар по ул. Мусрепова от ул. Сатпаева до ул. Тимирязева, проходящий вдоль жилых домов и соединяющий Ботанический сад и КазНУ им. аль-Фараби с Музеем им. А. Кастеева.

Проектом предусмотрено создание безопасных переходов по принципу Vision Zerо и закрытие тротуара для частного автотранспорта.

Как подчеркнул общественный деятель Сергей Пономарев, Общественный совет проводит постоянный мониторинг реализации проектов развития общественных пространств в Алматы.

Хотел бы отметить один из прорывных проектов – это сквозные маршруты от центра города до самых гор. Проведена колоссальная работа. Буквально через пару лет гости и жители смогут пройти по уникальному маршруту с Медео до центра города, – сказал Пономарев.

Аналогичное преобразование других городских улиц позволит создать не менее интересные и комфортные общественные пространства.

Участники встречи отметили, что в проектах учитываются интересы всех групп населения: и маломобильных горожан, и велосипедистов, и пешеходов.

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