Назначен новый директор Департамента по связям с общественностью Минэкологии РК

Должность занял Олжас Беркинбаев.

Назначен директор Департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает Zakon.kz.

Олжас Беркинбаев назначен директором Департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, – сообщает пресс-служба министерства.

Беркинбаев окончил ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, КГУ им. Коркыт Ата по специальностям "История" и "Правоведение". Является магистром социальных наук в области политологии.

Трудовую деятельность начал в 2012 году в качестве корреспондента газеты "Сақшы" МВД РК.

В 2013-2015 годах работал помощником президента, ведущим специалистом в Центре военных стратегических исследований, пресс-секретарем столичного филиала партии Nur Otan.

В 2016 году по итогам республиканского конкурса, проведенного АО "Казконтент", был назначен руководителем проекта National Digital History of Kazakhstan. До 2018 года он был главным редактором проекта, а позже совмещал с руководством "Литературным порталом".

В 2019-2021 годах был старшим экспертом Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы, директором медиахолдинга Saryarqa Aqparat Карагандинского областного акимата. Работу на государственной службе начал в должности третьего секретаря Министерства иностранных дел Казахстана.

Его научные и публицистические работы по различным темам были опубликованы в ряде отечественных изданий, а также в Южной Корее, Украине и России. Руководил проектом "Қиырдағы қазақтар", который включен в постановление правительства об утверждении Плана мероприятий по поддержке этнических казахов за рубежом на 2018-2022 годы, и участвовал в создании документального фильма, охватывающего восемь стран, – отмечается в сообщении.

Вел авторскую программу на каналах "Хабар 24" и "Хабар".

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