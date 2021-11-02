Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Боксер Махмуд Сабырхан завоевал вторую медаль для Казахстана

Фото: olympic.kz 2 ноября 2021, 18:59

Молодой талант одолел бразильского спортсмена.

Махмуд Сабырхан заработал в Белграде еще одну медаль для казахстанской делегации боксеров, сообщает Zakon.kz.

Молодой талант из Южно-Казахстанской области, выступающий в весе до 54 кг, одолел бразильского спортсмена Михаеля Тринидада – 5:0. Эта победа позволила Махмуду пройти в полуфинал, что гарантирует ему медаль на данных состязаниях.

Отметим, что до Сабырхана успешно провел свой четвертьфинал Темиртас Жусупов.

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ