Умер старейший ветеран Великой Отечественной войны в России

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Ему было 105 лет.
В Северной Осетии скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев, сообщает Zakon.kz.
Об этом написал на странице в Facebook глава республики Сергей Меняйло.
Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, вручали сертификат Книги рекордов России как старейшему ветерану страны, слушали его фронтовые истории.... Тимофей Георгиевич был достойным сыном своей страны, служил примером мужества и настоящего патриотизма. Участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Дошел до Австрии… – говорится в сообщении.
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