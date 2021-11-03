В ООН готовы предоставить Илону Маску данные о средствах на борьбу с голодом

Предприниматель допустил, что сможет пожертвовать организации 6 млрд долларов, если будет понимать, на какие цели они пойдут.

Заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак заявил о том, что ООН не располагает информацией о возможности встречи предпринимателя Илона Маска с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли, но готова предоставить данные о распределении средств на борьбу с голодом, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Дэвид Бизли заявил, что готов при личной встрече показать Маску, как осуществляется борьба с мировым голодом. Предприниматель допустил, что сможет пожертвовать организации 6 млрд долларов, если будет понимать, на какие цели они пойдут.

Всемирная продовольственная программа ясно заявила, что ее записи открыты, как и данные других институтов, фондов и программ ООН. Страны, являющиеся донорами, точно знают, куда идут средства. Но если есть усилия, искренние усилия со стороны лиц, чтобы оказать поддержку нашей работе, то мы предоставим им необходимую информацию, потому что для нас очень важно иметь средства для предотвращения голода. Представитель ООН не стал говорить о возможных сроках подобной встречи. "Я не знаю, вы можете обратиться к представителям Илона Маска или ВВП, но предложения на столе, - отметил Хак.

Диалог представителя ВПП ООН и Илона Маска в Twitter начался, когда Бизли предположил, что 2% состояния предпринимателя смогут помочь в решении проблемы голода в мире. Позднее Бизли добавил, что эти деньги не решат проблему, но позволят "предотвратить геополитическую нестабильность, массовую миграцию и спасти 42 млн человек, находящихся на грани голода".

Маск вскоре отреагировал на призыв Бизли. "Если ВПП объяснит под этой публикацией в Twitter, как именно $6 млрд помогут справиться с мировым голодом, я сейчас же продам акции Tesla и сделаю это", - заявил предприниматель. При этом он подчеркнул, что отчетность должна вестись в открытых источниках, "чтобы люди видели, каким именно образом распределяются средства".

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