Работу провайдеров виртуальных активов планируют проверять в Казахстане

Такая норма заложена в проекте закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Лиц, осуществляющих обмен цифровых активов на денежные средства, ценности и иное имущество, предлагают отнести к субъектам финансового мониторинга в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проекте закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Сенатор Ольга Перепечина напомнила, что в Казахстане 25 июня 2020 года принят закон по вопросам регулирования цифровых технологий, который позволяет осуществлять выпуск и оборот цифровых активов на территории Казахстана и МФЦА.

На сегодняшний день лица, осуществляющие выпуск, организацию торгов цифровых активов, а также предоставление услуг по обмену цифровых активов на денежные средства, ценности и иное имущество, находятся вне финансового мониторинга, что способствует распространению преступлений в сфере отмывания доходов и финансированию терроризма, в том числе теневой экономике. А также стимулирует злоумышленников, в том числе и террористов, использовать во взаиморасчетах электронные активы, – пояснила она.

В этой связи, добавила депутат, предлагается отнести указанных лиц, осуществляющих деятельность в пределах территории страны, к числу субъектов финансового мониторинга и обязать их направлять уведомления о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган. Это требуется для обеспечения кибербезопасности виртуальных ценностей.

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Проектом закона также предлагается расширение компетенций Агентства РК по финансовому мониторингу. В частности, предлагается предоставить доступ к Национальному реестру бизнес-идентификационных номеров уполномоченному органу по финансовому мониторингу (без права модерирования) в целях установления прозрачности сведений о законном владельце (прямом или косвенном) учреждения.

Также предлагается снижение пороговых значений по отдельным видам операций с деньгами и имуществом, установление для субъектов финансового мониторинга срока не позднее 24 часов с момента размещения на интернет-ресурсе уполномоченного органа списка лиц, причастных к финансированию терроризма, для принятия мер по замораживанию операций.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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