Результатов никто не видит – Токаев о борьбе с ростом цен на продукты

Администрация президента должна разобраться - глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил администрации президента разобраться с ростом цен на продукты, сообщает Zakon.kz.

На совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе глава государства затронул актуальный ценовой вопрос.

Хочу остановиться на вопросах, требующих оперативного реагирования. В текущем году цены на социально значимые продтовары выросли на 10,4%. По итогам 9 месяцев общий рост инфляции составил 8,9%, - уточнил президент.

Читайте также:

Ожидать ли казахстанцам снижения цен на бензин

Токаев отметил, что по его поручению созданы региональные комиссии по расследованию посреднических схем.

Результатов не видят ни президент, ни граждане. Администрация президента должна разобраться и доложить в недельный срок, – добавил президент.

Кроме того, глава государства поручил сохранить инфляцию в пределах 8,5%.

Теперь уже очевидно, что под давлением роста цен на продтовары инфляция выйдет за верхний уровень 6%. Поручаю правительству и Национальному Банку сохранить инфляцию в пределах 8,5%, – заключил Токаев.

Читайте также:

Доллар дорожает на фоне снижения цен на нефть

Ранее сообщалось, что расходы казахстанцев за год выросли на 19%.

Затраты на продовольственные товары увеличились на 12%, на непродовольственные – на 24%, на платные услуги – сразу на 35%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!