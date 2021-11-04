558 млрд тенге инвестиций привлечено в Актюбинскую область

В сфере малого и среднего бизнеса также отмечается положительная динамика развития.

За девять месяцев 2021 года в экономику Актюбинской области привлечено 558 млрд тенге инвестиций. Это один из самых высоких показателей по республике.

Мы в первой пятерке среди регионов – на четвертом месте. Привлечение инвестиций дает дополнительный импульс развитию нашего региона. В области ведется активная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата. До конца года планируем привлечь более 800 млрд тенге инвестиций. Предпосылки для этого были созданы, – сообщил аким Актюбинской области Ондасын Уразалин на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

В числе крупных инвестпроектов – модернизация ТЭЦ стоимостью 20 млрд тг, Центр обработки данных ТОО "West Smart Trading" стоимостью 13,8 млрд тг, реконструкция установки комплексной подготовки газа ТОО "Gas Processing Company" стоимостью 5,4 млрд тг.

В сфере малого и среднего бизнеса также отмечается положительная динамика развития.

В своем Послании президент отметил, что меры поддержки бизнеса во время пандемии доказали свою эффективность, и поручил продолжить их реализацию. В целом в Актюбинской области развитию предпринимательства уделяется особое внимание. По итогам девяти месяцев поддержано более 2,5 тыс. проектов малого и среднего бизнеса. Это в два раза больше, чем в прошлом году, – проинформировал Уразалин.

До конца года мерами государственной поддержки планируется охватить около 3,3 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.

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