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Казахстанская федерация бокса требует пересмотра боя Абылайхана Жусупова

Фото: olympic.kz 4 ноября 2021, 20:53

Ранее капитан казахстанской команды стал бронзовым призером Чемпионата мира в Белграде.

Казахстанская федерация бокса (КФБ) подала протест на результат боя Абылайхана Жусупова, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Ранее капитан казахстанской команды стал бронзовым призером Чемпионата мира в Белграде, проиграв бой спортсмену из Японии Севонрецу Оказаве. Боксеры выступают в весе до 67 кг.

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