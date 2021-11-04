Казахстанская федерация бокса требует пересмотра боя Абылайхана Жусупова

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Ранее капитан казахстанской команды стал бронзовым призером Чемпионата мира в Белграде.
Казахстанская федерация бокса (КФБ) подала протест на результат боя Абылайхана Жусупова, передает Zakon.kz.
Об этом сообщает Telegram-канал "Спорт Шредингера".
Ранее капитан казахстанской команды стал бронзовым призером Чемпионата мира в Белграде, проиграв бой спортсмену из Японии Севонрецу Оказаве. Боксеры выступают в весе до 67 кг.
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