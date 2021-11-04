Сакен Бибосынов поборется за "золото" на ЧМ по боксу в Белграде

Казахстанцу предстоит встреча на ринге с американцем Роско Хиллом.

Казахстанский спортсмен Сакен Бибосынов (51 кг) стал финалистом Чемпионата мира по боксу в Сербии, передает Zakon.kz.

В полуфинале бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио победил тайца Тханарата Саенгпфета – 4:1.

За "золото" казахстанец будет биться с американцем Роско Хиллом, выигравшим Ахтема Закирова из России со счетом 5:0.

Ранее финалистами также стали Темиртас Жусупов и Махмуд Сабырхан. Абылайхан Жусупов завершил ЧМ с бронзовой медалью.

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