Эксперты рассказали о влиянии беспроводных наушников на здоровье человека

Излучение, испускаемое мобильными телефонами и Bluetooth-устройствами, классифицируется как возможный канцероген для человека.

Специалисты советуют ответственно подходить к использованию современных технологий, чтобы избежать или снизить связанные с ними риски для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Эксперты предупреждают, что нельзя долго использовать Bluetooth-наушники из-за их близости к мозгу. Международное агентство по изучению рака (МАИР) говорит, что электромагнитное излучение, испускаемое мобильными телефонами и Bluetooth-устройствами, классифицируется как возможный канцероген для человека, пишет ИноСМИ со ссылкой на Al Arabiya.

Однако отмечается, что электромагнитное излучение, испускаемое Bluetooth-устройствами, находится на столь низком уровне, что потенциальный риск ограничен только случаями, когда человек находится в непосредственном контакте с излучением в течение длительного времени.

Хотя прямой связи между использованием беспроводных наушников и рака не найдено, эксперты настаивают, что люди, использующие Bluetooth-устройства, должны соблюдать простые меры предосторожности, чтобы снизить риск развития проблем со здоровьем.

Меры предосторожности:

Держите смартфон на расстоянии не менее 30 см от лица.

Если вам предстоит долгий разговор по мобильному телефону, воспользуйтесь громкой связью.

Используйте мобильный телефон только при хорошем уровне сигнала, так как при низком уровне сигнала излучение будет выше.

Покупайте Bluetooth-устройства только у проверенных производителей, которым вы доверяете.

Не пользуйтесь AirPods или другими беспроводными наушниками целый день. Если вы собираетесь послушать музыку дома, то используйте динамик телефона.

Не засыпайте с беспроводными наушниками.

Вытаскивайте беспроводные наушники из ушей или снимайте их с головы, когда вы их не используете.

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