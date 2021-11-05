Killa Коlya: Я нацелен принять участие в Олимпиаде-2024

Брейкингом я увлекся в 14 лет благодаря своему брату - танцор.

Имя Николая Черникова (Killa Коlya) из Нур-Султана широко известно в кругах спортивных танцоров в Казахстане и за рубежом. Он – самый титулованный би-бой РК и СНГ, бронзовый медалист Международного чемпионата мира, серебряный призер Чемпионата Азии. Николай первым из танцоров СНГ стал финалистом на самом крупном Чемпионате по брейку Red Bull BC One.

В эти дни казахстанский танцор находится в польском городе Гданьск, где участвует в 18-м Чемпионате мира Red Bull BC One в качестве гостя и судьи. Перед его вылетом в Европу журналисту Zakon.kz удалось поговорить с известным би-боем и задать ряд вопросов о брейкинге как о новом виде спорта в олимпийской программе.

- Николай, чем вас привлек брейк-данс?

- Брейкингом я увлекся в 14 лет благодаря своему брату. Он занимался брейк-дансом, и меня тоже это заинтересовало. Брейкинг затянул меня тем, что там нет рамок и ограничений. Есть определенная база движений, которые нужно выучить и потом создавать свои движения из-того, что ты имеешь. Отталкиваясь от базы и физических возможностей, ты создаешь и развиваешь свой танец, придумываешь свои движения и трюки. Одним словом, создаешь свой неповторимый стиль, который отличает тебя от других танцоров.

- Откуда у вас такое интересное прозвище – Кilla Коlya? Вы сами придумали или кто-то подсказал?

- У нас у каждого есть свой никнейм. Это присутствует в каждой уличной культуре, когда тебе его дают за определенные особенности твоего танца или личные качества. Либо ты сам придумываешь. Мне никнейм дал мой товарищ и сокомандник би-бой Фикс. Назвал меня Килой, когда на одном из чемпионатов я победил девять человек подряд. На сленге брейк-дансеров это означает "убийца би-боев".

- Расскажите о развитии брейк-данса в нашей стране. В каких регионах больше всего развита эта культура?

- C 2010 года у нас была огромная волна развития, было очень много учеников, перспективных ребят. Но со временем отсеялось немало ребят, и остались только фанаты своего дела, которые делают определенные успехи, достигают результатов за границей. Нас не так много. Хотелось бы, чтобы брейк-дансом занималось больше людей и развитие шло быстрее. У нас чемпионатов проводится мало и конкуренция не такая высокая, как в других странах. Основные центры развития – Алматы и Нур-Султан.

- От государства какая-то помощь в развитии вашего спортивного движения есть? Тем более брейкинг сейчас включен в программу Олимпийских игр в Париже-2024…

- Государство частично поддерживает, но этого недостаточно. Через три года Олимпиада. Нам нужны серьезные и крупные чемпионаты здесь, в Казахстане, для повышения конкуренции, учебно-тренировочные сборы (УТС) для ведущих и перспективных танцоров, специальные залы для тренировок, где мы можем в любое время готовиться к зарубежным чемпионатам. А пока мы тренируемся своими усилиями и за свой счет, арендуем зал. В Казахстане существует несколько федераций брейкинга, которые проводят какие-то турниры, но этого мало для большого прогресса.

- На ваш взгляд, что необходимо для бурного развития брейкинга в Казахстане?

- Мы особо много не просим, не просим залы построить. Есть готовые спортивные специально оборудованные комплексы – их предостаточно в стране, нам бы только выделили время для тренировок. Чтоб мы могли прийти туда и провести полноценные тренировки, а не ходить и искать места, арендовать за свои деньги. И обязательное условие для хорошего развития брейкинга – нужно проводить крупные чемпионаты с приглашением зарубежных танцоров, которые могли бы делиться своим опытом, организовывать мастер-классы и УТС.

Если бы было хорошее финансирование, мы могли бы концентрироваться только на тренировках и показывать высокие результаты. А не так, как сейчас: тренируешься и думаешь, соберешь ли деньги на поездку. Мысли вразброс. Работаешь, тренируешься, копишь, и силы в большинстве случаев уходят на организацию поездки. В этой ситуации хочется поддержки от государства, чтобы сфокусироваться только на полноценной подготовке к мировым турнирам.

- Как отреагировали отечественные брейк-дансеры на новость о включении брейкинга в программу Олимпиады?

- Мы – представители уличной культуры, как танец мы больше всего признавали искусство, выраженное в спортивной форме. Когда услышали эту новость, все отнеслись скептически. До сих пор некоторые хранители традиций не считают это спортом.

На самом деле это серьезный и сложный танец, в котором также присутствует спортивная часть. Это спорт и искусство. Ты тренируешься, физически развиваешься, стратегии какие-то строишь. И в то же время ты творчески развиваешься, мыслишь, что-то создаешь, придумываешь.

Все сейчас смирились с тем, что это спорт. И когда проводятся крупные соревнования, все знают, что это другой уровень, все видят в этом большую перспективу.

- С парнями танцорами ситуация ясна, а как обстоят дела у прекрасной половины? Достаточно ли девушек, которые занимаются брейкингом?

- Танцующих девушек у нас называют би-герл. Среди них есть те, кто занимается на уровне. Например, моя ученица, би-герл Сайора, уже не раз выезжала на один из самых крупных чемпионатов, и как раз с ней мы собираемся на этот чемпионат в ноябре. Она одна из лучших в Казахстане и делает успехи. Но девочек все же мало. В Нур-Султане – три-четыре танцующих опытных девушки, в Алматы – две-три, и несколько еще по всему Казахстану можно выбрать. Но на мировом уровне они сильно уступают. Только Сайора дотягивает до планки мировых состязаний. А где этим девочкам набираться опыта и уровня?

- Кого бы вы отметили из числа казахстанцев, которые могли бы достойно конкурировать с зарубежными брейк-дансерами?

- У нас есть перспективные ребята младшего поколения, кому 20 лет и чуть больше, и старшего, кому за 30. Если брать какой-то крупный глобальный чемпионат, то я сомневаюсь, что наш уровень соответствует. Но если создать условия, то через некоторое время появятся танцоры, которые смогут прославить Казахстан. Есть энтузиасты, которые стремятся к этому.

Могу отметить Амира Закирова, который сейчас показывает хорошие результаты за границей, он один из передовых казахстанских би-боев, но долгое время живет в России.

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- Николай, сами не желаете поучаствовать в Олимпиаде-2024? Какой золотой возраст у танцоров, когда они начинают заниматься исключительно судейством или другим направлением в танцах?

- Не могу сказать, что будет через три года, но я нацелен на участие в первой Олимпиаде в Париже через три года. Насчет возраста – танцам все возрасты покорны. Все зависит от физических возможностей и нагрузок. Естественно, в 40 лет не сможешь танцевать, как в 20. Хотя и после 40 тоже хорошо танцуют – чисто для себя и для души. Плюс параллельно и судят.

- Сможем ли мы рассчитывать на медали в Париже через три года? Казахстанские танцоры котируются в мире брейкинга?

- Все зависит от развития брейкинга в Казахстане. Я, Амир Закиров и еще несколько ребят сможем достойно показать себя на высоком уровне. Наши танцоры в мировом рейтинге занимают далеко не последнее место благодаря нашим регалиям. Все знают, что мы можем составить достойную конкуренцию на любых соревнованиях, дела не совсем так уж плохи. Все будет зависеть от поддержки государства, которую мы ждем.

- Как часто у нас в стране проводятся турниры, международные и республиканские?

- У нас соревнования проходят, но они в основном для развития детей и молодого поколения. Нам, опытным танцорам, участвовать в них нет никакого смысла – мы не получаем там никакого развития и обмена опытом. К тому же нас не так много – мы уже десятки раз между собой соревновались. Нет никакого интереса встречаться по много раз с одними и теми же людьми. Поэтому стараемся чаще выезжать за границу, так как серьезных международных чемпионатов у нас не было и нет.

Куандык Шынасилов

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