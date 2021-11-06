Число новых случаев COVID-19 снизилось в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 1328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 ноября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1328 случаев. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксировано снижение на 93 случая, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане 1328 человек заразились коронавирусной инфекцией, их них:

в городе Нур-Султан – 105,

в городе Алматы – 177,

в городе Шымкент – 32,

в Акмолинской области – 96,

в Актюбинской области – 24,

в Алматинской области – 108,

в Атырауской области – 20,

в ВКО – 85,

в Жамбылской области – 18,

в ЗКО – 30,

в Карагандинской области – 117,

в Костанайской области – 134,

в Кызылординской области – 26,

в Мангистауской области – 10,

в Павлодарской области – 146,

в СКО – 170,

в Туркестанской области – 30.

Всего в стране подтверждено 947 250 случаев.

в городе Нур-Султан – 103,

в городе Алматы – 278,

в городе Шымкент – 29,

в Акмолинской области – 148,

в Актюбинской области – 53,

в Алматинской области – 212,

в Атырауской области – 12,

в ВКО – 303,

в Жамбылской области – 15,

в ЗКО – 516,

в Карагандинской области – 129,

в Костанайской области – 272,

в Кызылординской области – 25,

в Мангистауской области – 111,

в Павлодарской области – 113,

в СКО – 93,

в Туркестанской области – 35.

В Казахстане 2447 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, их них:

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 899 028 человек.

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