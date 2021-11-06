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Число новых случаев COVID-19 снизилось в Казахстане

Фото: Zakon.kz 6 ноября 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 1328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 ноября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1328 случаев. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксировано снижение на 93 случая, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане 1328 человек заразились коронавирусной инфекцией, их них:

  • в городе Нур-Султан – 105,
  • в городе Алматы – 177,
  • в городе Шымкент – 32,
  • в Акмолинской области – 96,
  • в Актюбинской области – 24,
  • в Алматинской области – 108,
  • в Атырауской области – 20,
  • в ВКО – 85,
  • в Жамбылской области – 18,
  • в ЗКО – 30,
  • в Карагандинской области – 117,
  • в Костанайской области – 134,
  • в Кызылординской области – 26,
  • в Мангистауской области – 10,
  • в Павлодарской области – 146,
  • в СКО – 170,
  • в Туркестанской области – 30.

Всего в стране подтверждено 947 250 случаев.

В Казахстане 2447 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, их них:
  • в городе Нур-Султан – 103,
  • в городе Алматы – 278,
  • в городе Шымкент – 29,
  • в Акмолинской области – 148,
  • в Актюбинской области – 53,
  • в Алматинской области – 212,
  • в Атырауской области – 12,
  • в ВКО – 303,
  • в Жамбылской области – 15,
  • в ЗКО – 516,
  • в Карагандинской области – 129,
  • в Костанайской области – 272,
  • в Кызылординской области – 25,
  • в Мангистауской области – 111,
  • в Павлодарской области – 113,
  • в СКО – 93,
  • в Туркестанской области – 35.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 899 028 человек.

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