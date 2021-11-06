Число новых случаев COVID-19 снизилось в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 1328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 ноября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1328 случаев. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксировано снижение на 93 случая, сообщает Zakon.kz.
В Казахстане 1328 человек заразились коронавирусной инфекцией, их них:
- в городе Нур-Султан – 105,
- в городе Алматы – 177,
- в городе Шымкент – 32,
- в Акмолинской области – 96,
- в Актюбинской области – 24,
- в Алматинской области – 108,
- в Атырауской области – 20,
- в ВКО – 85,
- в Жамбылской области – 18,
- в ЗКО – 30,
- в Карагандинской области – 117,
- в Костанайской области – 134,
- в Кызылординской области – 26,
- в Мангистауской области – 10,
- в Павлодарской области – 146,
- в СКО – 170,
- в Туркестанской области – 30.
Всего в стране подтверждено 947 250 случаев.
В Казахстане 2447 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, их них:
- в городе Нур-Султан – 103,
- в городе Алматы – 278,
- в городе Шымкент – 29,
- в Акмолинской области – 148,
- в Актюбинской области – 53,
- в Алматинской области – 212,
- в Атырауской области – 12,
- в ВКО – 303,
- в Жамбылской области – 15,
- в ЗКО – 516,
- в Карагандинской области – 129,
- в Костанайской области – 272,
- в Кызылординской области – 25,
- в Мангистауской области – 111,
- в Павлодарской области – 113,
- в СКО – 93,
- в Туркестанской области – 35.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 899 028 человек.
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