Казахстанская школьница завоевала серебряную медаль на ЧЕ по тхэквондо 

Соревнования проходили в греческом городе Ираклион.

Казахстанская школьница Снежана Даниленко стала серебряным призером чемпионата Европы по тхэквондо ИТФ 2021, передает Zakon.kz.

13-летняя школьница из города Шардара Туркестанской области Снежана Даниленко заняла второе место в весовой категории до 40 кг, – говорится в сообщении пресс-службы МОН РК.

Соревнования проходили в греческом городе Ираклион, где в упорной борьбе за призовые места сражались спортсмены сборных команд из 25 государств. В чемпионате приняли участие более 1 тыс. спортсменов из 25 государств.

Я занимаюсь тхэквондо с семи лет. Мне очень нравится этот вид спорта, он развивает силу, выносливость, смелость и упорство в достижении поставленных целей. Перед соревнованиями я всегда настраиваюсь на победу и у меня это получается. В этом меня поддерживают мои родители, мои школьные учителя и мой тренер. В будущем я хочу достичь еще лучших результатов и стать чемпионкой мира, – рассказала серебряный призер чемпионата Европы Снежана Даниленко.

Стоит отметить, что это не первая победа юной спортсменки. Она уже завоевывала призовые места на международных соревнованиях в России, Кыргызстане и Узбекистане.

В 2020 году Снежана заняла первое место в чемпионате Азии. В ее спортивной копилке уже 63 медали. Также юная тхэквондистка является обладателем Кубка "Спортсмен года".

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