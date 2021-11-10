Как будет проходить в Казахстане вакцинация детей и беременных против COVID-19

Вакцинации подлежат дети в возрасте от 12 до 17 лет, беременные в сроке 16-37 недель и кормящие женщины через 42 дня после родов.

Министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства рассказал, как и где будут прививать школьников против коронавируса, передает корреспондент Zakon.kz.

Цой напомнил, что для обеспечения доступа детей, беременных и кормящих женщин к вакцинации против коронавирусной инфекции закуплено 4 млн 230 доз вакцины.

Этого объема достаточно, чтобы привить 2 млн 115 тысяч человек.

Вакцинации подлежат дети в возрасте от 12 до 17 лет, беременные в сроке 16-37 недель и кормящие женщины через 42 дня после родов. До 15 ноября планируется поставка первой партии вакцины Pfizer в объеме 379 тысяч доз. Исторически вакцинация детей проводится в прививочных пунктах по месту учебы, то есть в организациях образования. Вакцинация против КВИ будет также проводиться в организациях образования и в сети прививочных пунктов республики. И только после добровольного информированного согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и подростков, – подчеркнул министр.

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По его словам, для проведения кампании вакцинации, учитывая особенности хранения вакцины Pfizer, закуплено 34 единицы холодильного оборудования, которые поставлены в 16 регионов Казахстана.

Кроме того, дополнительно закуплена 51 единица холодильного оборудования, поставка планируется до конца ноября во все регионы.

9 ноября депутаты столичного маслихата попросили проводить вакцинацию подростков только в поликлиниках.

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Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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