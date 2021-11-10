В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

Казахстан перешел в "зеленую" зону по COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 ноября

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы и Акмолинская, Карагандинская область.

В "зеленой" зоне: Шымкент и Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Читайте также:

Более тысячи заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Еще 29 казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!