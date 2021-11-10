Можно ли прививать Pfizer детей до 12 лет, рассказали в Минздраве

В Казахстане на сегодняшний день можно привить только с 12 лет.

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова прокомментировала вопрос о том, можно ли прививать против коронавируса детей до 12 лет при условии согласия родителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Инструкции, которые применяются сегодня и которые зарегистрированы в Казахстане по вакцине Comirnaty (Pfizer), предусматривают вакцинацию с 12 лет. Но хочу отметить, что сегодня уже производитель допускает вакцинацию детей с пяти лет, то есть в Америке это уже началось. Вакцинация детей тем же самым Pfizer, но в другой дозировке, с пяти лет. Если производитель внесет соответствующие документы в наш Национальный центр экспертизы лекарственных средств на регистрацию и в инструкцию внесет, что можно прививать с пяти лет, то тогда это позволит нам вакцинировать детей с пяти лет. Но сегодня утвержденная инструкция – это с 12 лет, – объяснила Есмагамбетова в кулуарах правительства.

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Соответствующую работу по расширению возрастного коридора, по ее словам, проводит производитель, исходя из результатов клинических исследований.

Если он получает результаты клинических исследований, то, соответственно, вносит эти изменения в инструкцию. Инструкция, согласно нашему законодательству, должна быть зарегистрирована у нас в Казахстане, тогда это позволит нам использовать вакцину. Например, вакциной "Синофарм" в Китае уже прививают детей с трех лет. В Казахстане на сегодняшний день можно привить только с 12 лет, только вакциной Comirnaty (Pfizer), – резюмировала спикер.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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