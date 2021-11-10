"По указу из Нур-Султана" – казахстанцев ждет отключение электричества

Новый фейк рассылают в Казнете.

В Казнете распространяют информацию о тотальном отключении электричества в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Автор сообщения отмечает, что это произойдет по приказу правительства.

Ситуацию с отключением электричества Stopfake.kz прокомментировали в акимате области.

Согласно информации АО "АРЭК", в связи с аварийной ситуацией на Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2 (выход из строя энергоблоков) вводились ограничения потребляемой мощности согласно утвержденным графикам экстренного ввода ограничений при аварийных нарушениях в единой энергетической системе Республики Казахстан. Ограничение энергоснабжения снято поэтапно, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В акимате региона уточнили, что в результате аварии электричество отключали на объектах бытового сектора Кокшетау, Щучинска, Степногорска и районов Акмолинской области.

Электричество отключали из-за того, что на двух ГРЭС вышли из строя энергоблоки, а не в результате правительственного заговора. Сейчас ограничения энергоснабжения сняты, – отмечено в публикации.

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