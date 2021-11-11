В Минздраве РК опубликовали новые данные по заболевшим COVID-19

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За прошедшие сутки зарегистрировано 1219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 ноября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован незначительный прирост зараженных (+91). По темпам заражения антилидером стала Павлодарская область – 138 новых случаев за сутки, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 952 886 случаев.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1936 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 908 126 человек.
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