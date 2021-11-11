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В Минздраве РК опубликовали новые данные по заболевшим COVID-19

Фото: Zakon.kz 11 ноября 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 1219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 ноября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован незначительный прирост зараженных (+91). По темпам заражения антилидером стала Павлодарская область – 138 новых случаев за сутки, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 127,
  • в городе Алматы – 131,
  • в городе Шымкент – 29,
  • в Акмолинской области – 87,
  • в Актюбинской области – 18,
  • в Алматинской области – 81,
  • в Атырауской области – 24,
  • в ВКО – 83,
  • в Жамбылской области – 20,
  • в ЗКО – 35,
  • в Карагандинской области – 119,
  • в Костанайской области – 111,
  • в Кызылординской области – 22,
  • в Мангистауской области – 12,
  • в Павлодарской области – 138,
  • в СКО – 155,
  • в Туркестанской области – 27.

Всего в стране подтверждено 952 886 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1936 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 163,
  • в городе Алматы – 215,
  • в городе Шымкент – 41,
  • в Акмолинской области – 138,
  • в Актюбинской области – 44,
  • в Алматинской области – 236,
  • в Атырауской области – 27,
  • в ВКО – 304,
  • в Жамбылской области – 11,
  • в ЗКО – 59,
  • в Карагандинской области – 144,
  • в Костанайской области – 284,
  • в Кызылординской области – 22,
  • в Мангистауской области – 17,
  • в Павлодарской области – 92,
  • в СКО – 100,
  • в Туркестанской области – 39.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 908 126 человек.

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