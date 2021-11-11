Американский журнал написал про Димаша Кудайбергена

Сингл "Fly Away" занимает шестое место в рейтинге самых обсуждаемых треков в Twitter.

Димаш Кудайберген попал на страницы американского Forbes, сообщает Zakon.kz.

Об этом артист поделился с поклонниками на странице в Instagram.

Американский Forbes. Полный текст можно прочитать на официальной странице, – написал певец.

Сингл Кудайбергена "Fly Away" занимает шестое место в рейтинге самых обсуждаемых треков в Twitter.

Казахстанский музыкант впервые в списке и очевидно, что у него достаточно большая фан-база по всему миру, чтобы набрать достаточно твитов, чтобы появиться в этом списке, – отмечено в публикации.

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Forbes – американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Основан 15 сентября 1917 года Берти Чарлзом Форбсом.

В 70 странах существует 40 местных версий журнала (в том числе в России, Польше, Германии, Казахстане, Эстонии, Японии, Бразилии, Корее, Китае, Украине), выходящих на 26 языках.

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