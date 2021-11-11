Представители каких знаков зодиака столкнутся с опасностью в середине ноября

Павел Глоба предсказал опасность трем знакам зодиака.

Астролог Павел Глоба предсказал опасность представителям трех знаков зодиака в середине ноября, передает Zakon.kz со ссылкой на Профиль.

Рак

Ракам необходимо проявить осторожность в середине ноября. В выходные Раку следует уделить время своим близким, им сейчас крайне необходима поддержка. Кроме того, опасная ситуация может сложиться на работе – возможны конфликты с коллегами.

Скорпион

В середине ноября у Скорпионов возможно недопонимание в отношениях с близкими людьми. Оно рискует перерасти в серьезный конфликт. Скорпиону важно контролировать свои эмоции и поступки.

Козерог

В этот период у Козерога повысится вероятность конфликтов с близким человеком, которые будут происходить только по вине представителя знака. Козерогам необходимо начать проявлять сдержанность, а также не давать волю эмоциям и не устраивать выяснения отношений по пустякам.

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