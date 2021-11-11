Можно ли смешивать вакцины от коронавируса и гриппа

В департаменте здравоохранения рассказали о хранении вакцины Pfizer.

На пресс-конференции "О начале вакцинации против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной "Комирнати" (Pfizer, США)" ответили на вопрос, на сколько человек рассчитан один флакон препарата, передает Zakon.kz.

Имеются два холодильника сверхнизкой заморозки для хранения "Комирнати". Их объем составляет 780 кубических метров, в каждом из них может храниться 350 тысяч доз. Холодильники находятся на центральном складе Алматы. В ближайшее время ожидается поставка еще четырех таких же холодильников.

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Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова уточнила, что при вакцинации, допустим, от кори или гриппа, следует подождать месяц, а затем уже можно вакцинироваться от коронавируса.

Флакон этого препарата рассчитан на шестерых, его доза – 0,3 миллилитра. Если вакцина пришла в негодность, будет организовано целое расследование, – отмечает Асель Калыкова.

Это не решается за один день. Создается комиссия, выясняется, на каком этапе этот препарат испортился, смотрится температурный режим, условия доставки и хранения. По итогам проверки ответственных лиц ждет наказание. Холодовая цепь – это вся система от завода производителя до вакцинируемого.

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