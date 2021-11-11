Алматинец получил шесть лет тюрьмы за сбыт почти миллиона долларов

В результате проведенных обысков из незаконного оборота изъято более 975 тыс. поддельных долларов – АФМ РК.

В Алматы фальшивомонетчик осужден на шесть лет за попытку сбыта около 1 млн поддельных долларов, передает Zakon.kz.

Территориальным департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы в сентябре прошлого года выявлен факт сбыта поддельных стодолларовых купюр. пресс-служба АФМ РК

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Сотрудниками проведен оперативный контрольный закуп, в ходе которого при попытке сбыта фальшивых купюр на 293 тыс. долларов США был задержан житель города Т. Калиев. пресс-служба АФМ РК

По данным следствия, Калиев с сентября по ноябрь 2020 года неоднократно сбывал поддельную иностранную валюту номиналом 100 долл. США.

В результате проведенных обысков из незаконного оборота изъято более 975 тыс. поддельных долларов. Калиеву назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. пресс-служба АФМ РК

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